Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, сообщает иранское госагентство IRNA.

«Чрезмерные требования США, нереалистичные и необоснованные претензии, постоянная смена позиций, противоречивые заявления, а также продолжающаяся так называемая морская блокада, являющаяся нарушением соглашения о прекращении огня, до сих пор препятствовали прогрессу в переговорах. В таких условиях перспектив для результативного диалога нет», — говорится в сообщении.

Тем временем, по данным Tasnim, в Тегеране считают сценарий возобновления войны с США и Израилем более вероятным, чем продолжение переговоров.

Агентство отмечает, что в случае новых американских и израильских ударов по республике Иран готов дать ответ и устроить противнику «незабываемые часы ада».