В Азербайджане началось строительство одной из крупнейших высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) страны напряжением 500 кВ и протяженностью 235 км.

Как сообщает ОАО «Азерэнержи», строительство высоковольтной ЛЭП от Мингечевира до Навахи ведется в рамках второго этапа проекта по расширению использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане (AZURE).

«Данная ЛЭП, строящаяся по самому высокому существующему в стране классу напряжения, имеет стратегическое значение с точки зрения расширения передающих возможностей энергосистемы, безопасной и надежной интеграции вновь создаваемых возобновляемых источников энергии в единую энергосистему», — говорится в сообщении.

Ожидается, что проект обеспечит формирование 500-киловольтной кольцевой энергетической схемы, охватывающей западные, центральные и восточные регионы Азербайджана, а также передачу энергии на большие расстояния с меньшими потерями. Кроме того, он расширит возможности регулирования частоты и баланса мощности в энергосистеме, а также гибкого управления энергетическими потоками.

По информации «Азерэнержи», в рамках первого этапа проекта AZURE к настоящему времени выполнены важные инфраструктурные работы. За счет внутренних ресурсов «Азерэнержи» и частично за счет средств, выделенных из государственного бюджета, завершено строительство одной из крупнейших подстанций страны — нового «Узла зеленой энергии Навахи» напряжением 500/330 киловольт. Также завершена прокладка линий электропередачи общей протяженностью более 245 км: ЛЭП напряжением 500 киловольт от Навахи до Абшерона и ЛЭП напряжением 330 киловольт к солнечным электростанциям «Билясувар» и «Банка». В результате создана необходимая инфраструктура для подключения обеих солнечных электростанций к единой энергосистеме страны, и предусмотренные в этом направлении обязательства выполнены.

На втором этапе проекта AZURE при финансовой поддержке Всемирного банка, помимо ЛЭП Мингечевир — Навахи, предусмотрены строительство трех линий электропередачи напряжением 330 кВ в направлениях Алята, Абшерона и Гобу, а также оснащение «Узла зеленой энергии Навахи» трансформаторами и реакторами. Строительство этих трех ЛЭП планируется начать в ближайшее время.