В Азербайджане планируется создать Геологический парк для сохранения геологического наследия и развития геотуризма. Проект предусматривает популяризацию грязевых вулканов Абшеронского полуострова и расширение возможностей страны в сфере экологического туризма.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщили, что состоялось заседание Рабочей группы с участием представителей ведомства и соответствующих государственных структур, посвященное проекту Геологического парка.

Как отметила заместитель руководителя Аппарата министерства Айнура Керимова, на заседании рассмотрены результаты работы по основным направлениям концепции Геологического парка. Также обсуждался ход подготовки окончательного варианта концепции, определения границ территории, ее инвентаризации и разработки номинационного документа в соответствии с международными требованиями.

По словам представителя министерства, создание геопарка будет способствовать сохранению уникального геологического наследия Азербайджана, популяризации грязевых вулканов Абшеронского полуострова и развитию экотуризма. Кроме того, проект позволит в перспективе реализовать возможности присоединения страны к Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО.

Отметим, что инициатива создания Геологического парка реализуется в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 22 июля 2022 года.

Геопарк планируется создать на территориях, отобранных международными экспертами среди грязевых вулканов, расположенных в Баку и на Абшеронском полуострове.