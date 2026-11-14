Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в дальнейших военных действиях Соединенных Штатов против Ирана нет необходимости, поскольку экономическое давление, оказываемое Вашингтоном на ослабленную Исламскую республику, уже носит критический характер.

Как сообщает агентство AP, это заявление Рубио сделал в пятницу, 13 ноября. Его слова перекликаются с недавним высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что с военной точки зрения война «фактически окончена».

«Откровенно говоря, сейчас экономическая боль, которую мы причиняем этому режиму, настолько велика, что в военных действиях нет необходимости – мы слишком сильно их ослабили, – заявил глава госдепартамента. – Но я считаю, что победа заключается в том, чтобы гарантировать, что у них никогда не будет ядерного оружия».

При этом Рубио признал, что война обернулась экономическими издержками и для самих американцев, спровоцировав рост цен на топливо.

По его словам, для Трампа было бы куда проще проигнорировать угрозу иранской ядерной программы, избежать непопулярной войны и «оставить эту проблему следующему президенту», однако глава Белого дома решил не оставлять вопрос без ответа.