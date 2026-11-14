В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер подорвался на мине. Об этом сообщили Военно-морские силы (ВМС) иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Сегодня в утренние часы нефтяной танкер, проигнорировавший предыдущие предупреждения, отключив системы слежения и идентификации, следуя по запрещенному маршруту к востоку от Ормузского пролива, наткнулся на морскую мину», — сообщили военные. Отмечается, что в результате на танкере произошел пожар, после чего судно оказалось обездвижено.