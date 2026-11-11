Зависимость Азербайджана от нефтяных доходов последовательно снижается.

Об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам, передает АПА.

По словам министра, в настоящее время ненефтяные доходы покрывают 90,1% текущих расходов бюджета. Это на 2,1 процентного пункта выше показателя 2026 года.

Бабаев отметил, что к 2030 году планируется довести уровень покрытия текущих расходов ненефтяными доходами до 100%.

Кроме того, доля ненефтяных доходов в сводном бюджете составляет 64,5%, увеличившись на 1,5 процентного пункта по сравнению с 2026 годом. В планах правительства — повысить этот показатель до 70,4% к 2030 году.