Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер решил баллотироваться в президенты Франции. 37-летний французский спортсмен объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2027 года.

«Смириться с трудностями нашей страны — значит уже отступить. Я отказываюсь оставаться зрителем. Франции нужны требовательность, здравый смысл и сила коллектива, чтобы преодолеть испытания. Мы не сдаемся», — заявил Ринер в интервью Le Parisien.

Дзюдоист также запустил предвыборный сайт под лозунгом «Франция, которую мы хотим», призвав французов объединиться вне зависимости от партийных разногласий.