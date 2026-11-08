Глава UFC Дана Уайт намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, чтобы обсудить его предложение возглавить пресс-службу Белого дома.

«Я сейчас отправлюсь в Вашингтон», – сказал Уайт журналистам в Лондоне, рассмеявшись перед этим.

Он уточнил, что встреча с Трампом запланирована на понедельник.

«Посмотрим, что из этого получится», – добавил он.

При этом глава UFC дал понять, что пока не спешит менять работу.

«У меня уже сейчас есть много работ», – указал он.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что Уайт отверг предложение Трампа занять пост пресс-секретаря Белого дома. Другой собеседник телеканала предположил, что президент мог пошутить, когда говорил о таком назначении.

В субботу Трамп написал в соцсети Truth Social, что хотел бы видеть Уайта своим пресс-секретарем.