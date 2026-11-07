Президент США Дональд Трамп предложил главе UFC Дане Уайту стать пресс-секретарем Белого дома и позвал известных бойцов смешанных единоборств в его команду.

«Я рад сообщить, что великому Дане Уайту, яростному бойцу и воину, предложили должность пресс-секретаря президента США», – написал Трамп в Truth Social.

В числе возможных помощников Уайта американский лидер назвал Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи, Даниэля Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрис, отметив, что некоторые из них не являются гражданами США.