Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что испытывает особую гордость, находясь в Шуше накануне Дня Победы.
«Шесть лет назад под решительным, мудрым руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева и ценой крови наших шехидов наши земли были освобождены от оккупации, была положена конец тоске по Карабаху и Шуше, длившейся почти тридцать лет», – написал Гаджиев в соцсети X.
Он также отметил, что сегодня ощущает особую гордость от возможности находиться в Шуше в качестве гражданина страны-победителя.
«Да упокоит Аллах души наших шехидов! Карабах – это Азербайджан!», – говорится в публикации.
Zəfər Günü ərəfəsində gözəl Şuşada olmaq insana sonsuz qürur və xoşbəxtlik hissi yaşadır. Altı il əvvəl Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli,müdrik liderliyi ilə və şəhidlərimiz qanı bahasına torpaqlarımız işğaldan azad edildi, otuz ilə yaxın davam edən Qarabağ və Şuşa həsrətinə son qoyuldu. Bu gün doğma Şuşada qalib dövlətin vətəndaşı kimi dayanmaq misilsiz bir duyğudur.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Qarabağ Azərbaycandır!
#Azərbaycan #AliBaşKomandan #Zəfər
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 7, 2026