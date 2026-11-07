Закрытие USAID многие восприняли как конец света. Главными пострадавшими, как водится, оказались те, кто жил на чужие гранты. Тут поневоле расплачешься.

Стоило американцам закрыть кран, как вся антиазербайджанская братия в Европе обнаружила, что кормушка опустела. Привычные гранты исчезли вместе с агентством, и тем, кто годами делал карьеру на критике Баку, пришлось срочно искать, к чьей щедрости теперь обратиться.

Хорошо известный публике грантоед со стажем Эмин Гусейнов, глава так называемого института прав человека, оказался среди тех, кому пришлось срочно искать нового покровителя. Искать долго не пришлось: определённые круги Европы с готовностью подхватили то, от чего отказались американцы.

Схема простая и отработанная: главное — продолжать рассказывать, какой Азербайджан плохой. В начале осени антиазербайджанские блогеры и организации собрались во Франции, чтобы обсудить единственную по-настоящему волнующую их тему — как убедить европейские страны и институты ЕС продолжать платить. Если раньше все пути вели в Вашингтон, то теперь направление сменилось на Брюссель и Париж. Засевшие в Европе элементы встали с протянутой рукой перед фондами и еврочиновниками, прося сохранить финансирование и легитимность своего иждивенческого существования.

Гусейнов быстро сориентировался. Уловив, что в европейских коридорах сейчас модно говорить о поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, он оперативно переобулся в миротворца. В партнёры, как ранее уже мы писали, взял Овсепа Хуршудяна — человека, которого трудно заподозрить в симпатиях к Азербайджану и которого хорошо знают по реваншистским высказываниям. При поддержке немецкой организации Dialogue for Understanding, получающей государственное финансирование Германии, они начали проводить виртуальные дискуссии на канале армянской организации. Почему-то Гусейнов не стал использовать под этот проект свои собственные площадки. Качество разговоров оказалось предсказуемо низким: диалоги быстро скатываются в споры, практической пользы не видно.

После нескольких таких эфиров дуэт появился в Брюсселе с презентацией проекта для потенциальных доноров. Они навязчиво продвигают финансирование своей инициативы. В приглашении организаторы указали, что платформа создана для диалога между гражданским обществом Армении и «гражданским обществом Азербайджана в изгнании». Получается, настоящее гражданское общество Азербайджана остаётся за бортом. При этом в стороне остаются и те, кто в самой Армении пострадал за поддержку мирной повестки, — Натали Алексанян и Ишхан Вердян, вынужденные покинуть страну из-за преследований властей Никола Пашиняна.

Гусейнов, как хорошо знает читатель, всю свою публичную деятельность строил на антиазербайджанской кампании. Его нынешняя активность в «мирной» повестке и попытки получить европейские деньги только добавят проблем настоящему диалогу между обществами двух стран. В реальности инициатива направлена на подрыв того процесса, который пытаются выстраивать Баку и Ереван. Обсуждаются вопросы, которые либо вообще не стоят в текущих отношениях между странами, либо сознательно отложены.

Отдельно стоит вопрос о том, как Хуршудян — человек, позиционирующий себя как миротворец, — может появляться в военной форме на мероприятиях. Какой сигнал этим подаётся — что сопротивление не окончено и планы реванша никуда не делись? Аудитория хорошо помнит того же Эмина Гусейнова, который ещё в период войны утверждал, что Азербайджан не сможет вернуть Карабах.

Их цель — не миротворчество, а желание заработать. И на Западе, к сожалению, находятся силы, готовые это поддерживать.

Для потенциальных доноров всё готово: зал арендован, камера включена, а на сцене привычный дуэт. Один по традиции обвиняет Азербайджан, второй в камуфляже намекает, что ещё не вечер. Мир от этого не приблизится ни на шаг. Зато очередной грантоед получит деньги, и, судя по всему, для распила. Платформа «дружбы» будет работать исправно, как и любой проект, которому выгодно, чтобы конфликт не заканчивался.