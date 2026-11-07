Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов признал нарушение языкового законодательства и согласился выплатить штраф. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

Инцидент произошёл 2 ноября в Петропавловской Борщаговке, где вспыхнули столкновения между местными жителями и силовиками возле пункта дислокации Национальной гвардии. Буданов прибыл на место происшествия и во время общения использовал русский язык.

Ивановская отметила, что глава Офиса президента признал нарушение и согласился выплатить штраф в установленные сроки.

Размер взыскания составляет от 3 400 до 6 800 гривен (примерно 127–255 манатов).