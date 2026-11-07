Персональные данные министра иностранных дел Италии Антонио Таяни были распространены в даркнете. В результате он и его близкие подверглись угрозам и запугиванию. Об этом сообщает Associated Press.

По словам главы итальянского внешнеполитического ведомства, киберпреступники уже несколько дней распространяют его личную информацию и готовы платить за дополнительные сведения о нём и членах его семьи. Таяни не уточнил, какие именно данные оказались в открытом доступе и кто стоит за атакой.

«Я никоим образом не позволю себя запугать. Продолжу работать, защищая своё министерство и Италию», — заявил министр.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила поддержку Таяни и обвинила в утечке пророссийских хакеров. Она назвала попытки продажи конфиденциальной информации о представителях власти серьёзным поводом для беспокойства, требующим решительного реагирования.