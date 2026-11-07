Армения 70 лет ошибочно считала Турцию угрозой и полагала, что для безопасности необходимо опираться на Россию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян, комментируя нормализацию отношений с Анкарой.

По его словам, Еревану следует стремиться к тому, чтобы причин для конфликта с Турцией не возникало.

«Заблуждение, которым нас кормили 70 лет, будто нужно держаться России, иначе турки нас съедят, не имеет ничего общего с действительностью», — цитирует Симоняна «Арменпресс».

Он подчеркнул, что будущим поколениям нужно оставить «мир, а не месть» и не допустить новой войны. При этом, по его словам, для обороны стране необходима сильная армия.

Проект «Маршрут Трампа» (TRIPP) Симонян назвал экономическим и дипломатическим инструментом мира, важным и для региональной безопасности. Маршрут пройдет примерно в 15 метрах от границы Ирана, поэтому его значение следует рассматривать с учётом интересов США, Ирана и всего региона.