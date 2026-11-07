Две парашютистки погибли после столкновения в воздухе в городе Лейк-Элсинор в американском штате Калифорния, сообщает NBC.

Инцидент произошел 6 ноября около 11:45 по местному времени над центром Skydive Elsinore.

По данным центра, опытные парашютистки, имевшие соответствующие лицензии, столкнулись на высоте около 45 метров. Их парашюты запутались, и при падении обе получили тяжелые травмы.

Пострадавших доставили в медицинский центр в городе Уилдомар, где они скончались. Их имена пока не раскрываются.

Обе женщины приехали для участия в организованном мероприятии по парашютному спорту.

В Skydive Elsinore заявили, что признаков неисправности оборудования не выявлено. Центр сотрудничает с местными властями.