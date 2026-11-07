Представители Ирана в ближайшее время прибудут в Катар для обсуждения возможной сделки с США, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Иранские официальные лица планируют вернуться в столицу Катара Доху в ближайшие дни… для обсуждения возможной сделки», — говорится в публикации.

Вероятно, это произойдёт уже в субботу, 7 ноября, отмечает издание.

На текущий момент возможный вариант сделки предполагает сокращение периода предварительных переговоров с 60 дней до двух для дальнейшего перехода к обсуждению ядерной тематики.