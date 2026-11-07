В Европе скептически восприняли слова президента США Дональда Трампа о сделке по Украине, которая будет затрагивать всю Европу. Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что «непрозрачное предложение администрации Трампа о новом общеевропейском соглашении о безопасности с Россией вызвало скептицизм в европейских столицах, которые опасаются, что оно рискует оттеснить континент на второй план».

По данным Politico, союзники по НАТО не были заранее проинформированы о планах США после заявления Трампа, и многие по-прежнему скептически относятся к возможности соглашения.

«В Европе преобладает мнение, что любые дискуссии с Россией о будущей архитектуре в настоящий момент будут использованы Москвой лишь для легитимизации своих аргументов… это не найдет поддержки у европейских союзников», — заявил один из источников издания.

По мнению европейских политиков, «группа вокруг Трампа недооценила, насколько важен этот конфликт для Европы и насколько опасен для Европы неблагоприятный исход для Украины». Европейскую архитектуру безопасности не следует обсуждать во время боевых действий и без участия европейцев, указал собеседник Politico.