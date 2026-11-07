Вице-президент США Джей Ди Вэнс вторую неделю проводит непрямые переговоры с Ираном при посредничестве Катара и Пакистана, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Встречи направлены на достижение нового соглашения о прекращении огня и возобновление «ядерного диалога» с Тегераном. На таком высоком уровне США не вели диалог уже долгое время, отмечает портал.

Вэнс проводит личные встречи с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, начальником штаба сухопутных войск Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром и другими посредниками. Со стороны США в переговорный процесс также вовлечены посланники президента Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Источники Axios отмечают, что «прогресс есть, но он продвигается крайне медленно». Участники встреч обсуждали возможность проведения в ближайшие дни встречи США и Ирана на техническом уровне.