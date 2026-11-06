В Азербайджане наблюдается сокращение поголовья крупного рогатого скота, а в отдельных районах его численность снизилась на 20–25%. Одной из причин происходящего депутат Зияд Самедзаде считает отток населения из сельской местности и так называемую отрицательную урбанизацию.

Выступая в ходе обсуждения изменений в Налоговый кодекс, депутат заявил, что положение в сельском хозяйстве страны остаётся тяжёлым, несмотря на предпринимаемые меры поддержки.

«В такой независимой стране, как Азербайджан, положение в сельском хозяйстве остаётся тяжёлым. Возможно, в процентном выражении это не так заметно, но проблемы есть», — отметил Самедзаде.

По его словам, сокращение поголовья скота стало серьёзным вызовом для отрасли. Депутат обратил внимание на то, что в некоторых районах численность животных уменьшилась на 20–25%.

«Посмотрите, что происходит: по всей стране поголовье скота в сельском хозяйстве стремительно сокращается. Есть районы, где количество животных уменьшилось на 20–25%. Почему? Потому что существуют определённые объективные причины», — сказал он.

Самедзаде призвал Министерство сельского хозяйства разработать программу, направленную на расширенное воспроизводство поголовья скота и развитие животноводства.

Отдельно депутат остановился на проблеме оттока населения из сельской местности. Он напомнил, что президент Ильхам Алиев ранее выражал обеспокоенность отрицательной урбанизацией, и подчеркнул, что профильные ведомства должны глубже изучить причины этого явления.

«Урбанизация — объективный процесс. Но я хотел бы, чтобы Министерство сельского хозяйства и другие государственные органы глубоко проанализировали, что означает отрицательная урбанизация и почему она происходит. Одна из причин — именно те проблемы, с которыми сталкиваются жители сёл», — заявил депутат.

Вместе с тем Самедзаде положительно оценил меры по поддержке отечественного производства сельскохозяйственной техники. По его словам, значительная часть оборудования для аграрного сектора производится в самом Азербайджане, и эту отрасль необходимо защищать.

«Очень хорошо, что мы поддерживаем местное, внутреннее производство и для этого предусматриваем определённые налоговые льготы», — отметил он.

Депутат также обратил внимание на ситуацию с закрытием предприятий. По его словам, необходимо сопоставлять количество открывающихся и прекращающих деятельность компаний, а также выяснять, почему новые предприятия нередко закрываются спустя четыре-пять лет.