В Азербайджане планируют отменить государственную пошлину за замену водительского удостоверения в случае обнаружения ошибок в указанных в нём данных.

Соответствующая норма предусмотрена законопроектом о внесении изменений в закон «О государственной пошлине», включённым в бюджетный пакет на 2027 год.

Кроме того, законопроект предусматривает освобождение вынужденных переселенцев от госпошлины за техосмотр, замену технических паспортов, государственных номерных знаков и водительских удостоверений личных легковых автомобилей, приобретённых ими в собственность до 1 июня 1994 года.