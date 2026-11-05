В селе Ламбало Сагареджойского района Грузии, где проживает преимущественно азербайджанское население, вооруженный мужчина напал на трех братьев, сообщает АПА.

По предварительным данным, местный житель открыл огонь по братьям. Двое из них погибли на месте, третьему удалось выжить.

Отмечается, что братья много лет прожили в России и лишь недавно вернулись в родное село. Нападение произошло, когда они направлялись на свадьбу родственников.

Причины произошедшего пока не установлены. Среди возможных мотивов называют месть и давний конфликт.

По неофициальной информации, подозреваемого задержали вскоре после стрельбы. МВД Грузии пока не комментировало случившееся.