Из Алешек в Украину эвакуировалось значительно больше людей, чем в Россию.

Как сообщил российский военкор Владимир Романов, 30 октября в украинском направлении отправились 17 автобусов с эвакуированными, а в российском — 4.

Возможность выехать из Алешек Херсонской области была предоставлена всем изъявившим желание, даже если они не записались заранее, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Гуманитарная миссия по эвакуации жителей из Алешек завершилась без происшествий. Колонна прибыла в Армянск, сообщила Лантратова. Для вывоза людей было задействовано 25 автобусов, девять машин скорой помощи и специальный транспорт для лежачих пациентов.

Обе стороны отметили высокую организацию гуманитарной операции. Эвакуированных граждан распределяют по направлениям выезда.

Российский и украинский омбудсмены просят Меланию Трамп сделать регулярными гуманитарные миссии для нуждающихся в помощи людей в зоне боев и координировать их.

19:17 Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Алешек направляется в Анапу.

Об этом сообщает глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Нардеп добавил, что оттуда они вылетят самолетами в Беларусь, после чего автобусами доберутся домой.