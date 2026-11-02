Первая леди США Мелания Трамп заявила, что считает успешной гуманитарную миссию в городе Алешки Херсонской области, и выразила признательность России и Украине.

«Миссия прошла успешно: в регион доставили жизненно необходимую помощь и обеспечили эвакуацию почти восьмисот человек. От имени Америки я выражаю признательность России и Украине за проявленное лидерство и сотрудничество в рамках прекращения огня в Алёшках. Надеюсь, что Алёшки станут основой для прочного мира между двумя странами. Прекращение огня началось 27 октября 2026 года и продолжалось до 1 ноября 2026 года, как и планировалось», — напила она в соцсети Х.