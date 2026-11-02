Армения намерена получить ответы на вопросы о том, будет ли принятие новой Конституции достаточным условием для установления мира с Азербайджаном и означает ли подписание мирного соглашения окончательное урегулирование всех спорных вопросов.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения проекта государственного бюджета в парламенте.

По его словам, Ереван намерен выяснить, приведет ли принятие новой Конституции к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном и будет ли сам документ означать установление всеобъемлющего мира, при котором в отношениях двух стран не останется конфликтной повестки.

Пашинян подчеркнул, что в ближайшее время усилия армянской стороны будут направлены на получение ответов на эти вопросы.