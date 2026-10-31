Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с обращением к гражданам на фоне обострения политического кризиса вокруг Конституционного трибунала, сообщает Onet.

«Вчера мы стали свидетелями возмутительных событий перед зданием Конституционного трибунала. Я искренне надеюсь, что нам никогда не придется наблюдать подобные сцены в Польше. Однако путь к миру не может заключаться в попустительстве беззаконию и насилию. Демократическое государство должно быть сильным и способным обеспечивать правосудие. Мы с тревогой наблюдаем за этими ситуациями уже много часов», — сказал Туск.

Он обвинил перешедшую в оппозицию в 2023 году партию «Право и справедливость» (PiS), которая поддерживает президента Кароля Навроцкого, в разрушении верховенства права.