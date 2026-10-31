Проигравшие выборы экс-президент Сербии Александр Вучич и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан записали совместное обращение, пообещав вернуться в политику.

«Я счастлив, что могу принять в гости Виктора Орбана, моего большого друга, моего брата и мы хорошо проведем время в доме моего отца под Белградом. Да, мы оба недавно проиграли выборы, но не потеряли свое достоинство, гордость и свою веру», — сказал Вучич в совместном видеообращении.

Бывший премьер Венгрии и экс-президент Сербии встретились в Белграде. Орбан поблагодарил Вучича за приглашение и гостеприимство, отметив, что всегда находится на его стороне.

«Я и далее привержен тому, чтобы продолжить развивать отношения Сербии и Венгрии. Надеюсь, что сербы и Сербия будут успешны в будущем и желаю всего самого лучшего тебе, твоей семье и твоему народу, да хранит тебя бог!» — сказал Орбан.

На это Вучич ответил: