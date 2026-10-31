Участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в совещании министров иностранных дел G20 в Атланте стало хорошей возможностью для продолжения взаимодействия с Россией.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, подводя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств стран «двадцатки».

По его словам, невозможно вести переговоры с Россией и Украиной по урегулированию конфликта, не поддерживая контакты с обеими сторонами.

«Как можно заключить сделку по урегулированию в Украине, если не встречаться с ними, не разговаривать с ними, не взаимодействовать с ними?» — отметил Рубио.

Он подчеркнул, что сам факт встречи или разговора с представителями России не означает одобрения действий Москвы или её позиции.

Рубио также указал на наличие у России значительного ядерного арсенала и заявил, что поддержание контактов между Вашингтоном и Москвой важно для предотвращения возможной эскалации.

По словам госсекретаря США, необходимо сохранять возможность общения с российской стороной и приглашать её представителей на международные площадки, где они могут услышать не только позицию Вашингтона, но и мнения других стран.