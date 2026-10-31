Президент Финляндии Александер Стубб заявил в интервью телерадиокомпании Yle, что он и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным по просьбе Украины.

«Это было открытие канала связи по просьбе Украины», — сказал он.

Также глава государства отметил, что другие страны Европы «были в курсе содержания» беседы.