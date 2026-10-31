Польская оппозиция инициирует вотум недоверия правительству Дональда Туска.

Об этом на странице в соцсети Х заявил бывший премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, в настоящее время возглавляющий движение «Развитие плюс».

В качестве главы Совета министров на период формирования нового состава правительства он предложил кандидатуру бывшего политика от партии «Право и справедливость» Марека Юрека. «Мы направляем ходатайство о вотуме недоверия», — резюмировал Моравецкий.

Однако, шансы на реализацию этой процедуры минимальны, так как большинство мандатов в Сейме принадлежит правящей коалиции.