Бакинский бульвар может оказаться на расстоянии 20–30 километров от Каспийского моря, если его уровень снизится на 18–19 метров. Такой сценарий приведёт к серьёзным последствиям для судоходства, морского транспорта и нефтегазовой отрасли Азербайджана.

Об этом заявил заведующий лабораторией «География Каспийского моря» Института географии Саид Сафаров в интервью газете Kaspi.

По его словам, при таком снижении уровня воды возникнет необходимость создания совершенно новой инфраструктуры, что потребует огромных финансовых затрат.

Особенно серьёзные проблемы могут возникнуть в Северном Каспии, средняя глубина которого составляет около пяти метров, а в наиболее глубоких местах достигает 20–22 метров. Значительная часть этой акватории может полностью высохнуть, а связь с рекой Волгой практически прекратится. Это сделает невозможным движение крупных судов.

Сафаров также предупредил о рисках для нефтегазовой отрасли. Действующая инфраструктура добычи и транспортировки углеводородов рассчитана на определённый уровень и глубину моря. Их существенное изменение может осложнить работу существующих систем и потребовать разработки альтернативных решений.

Отметим, что, согласно приведённым учёным климатическим сценариям, даже при выполнении целей Парижского соглашения к концу века уровень Каспия может снизиться на 8–9 метров. Если климатические обязательства не будут выполнены, падение может достичь 18–19 метров