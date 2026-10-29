Генпрокуроры Азербайджана и России Кямран Алиев и Александр Гуцан обсудили борьбу с транснациональной преступностью, в том числе пресечение транзита наркотиков.

«Нас связывает общая история, общие интересы, участие в противодействии основным угрозам, которые характерны для наших стран», — сказал Гуцан на встрече с Алиевым.

По его словам, это противодействие транснациональной преступности, коррупции, наркобизнесу.

«Мы сегодня с вами обсудили этот вопрос, который связан в том числе с противодействием транснациональной преступности, в первую очередь это транзит наркотиков через сопредельные страны».

Генпрокурор РФ выразил уверенность, что совместная работа ведомств позволит решать глобальные, важные для двух стран задачи.

Кямран Алиев в свою очередь заявил, что взаимодействие между прокуратурами находится на высоком уровне.

«Это касается и расследования уголовных дел, и ответов на запросы (о правовой помощи), тут нет никаких проблем», — сказал генпрокурор Азербайджана.

В ходе встречи генпрокурор России был награждён юбилейной медалью прокуратуры Азербайджана.