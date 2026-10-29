Личные, семейные, финансовые и иные интересы должностных лиц могут влиять на принимаемые ими служебные решения. Об этом как сообщает Minval, заявил председатель Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса Арзу Нагиев на обсуждении нового законопроекта «О конфликте интересов».

По словам парламентария, законопроект нужен для укрепления доверия общества к государственным институтам. Также парламентарии хотят добиться обеспечения прозрачности в государственном управлении, снижения рисков коррупции и повышения ответственности должностных лиц.

Нагиев подчеркнул, что проект закона подготовлен в рамках Национального плана действий на 2022–2026 годы по усилению борьбы с коррупцией. Конфликт интересов возникает в том случае, когда между личными интересами чиновника и возложенными на него служебными обязанностями появляется противоречие, либо существует вероятность возникновения такого противоречия. В первую очередь речь идёт о предотвращении ситуации, при которой личные интересы получают преимущество перед общественными, сказал глава комитета: «Представим, что какое-либо должностное лицо принимает решение, связанное с государственными закупками, приёмом на работу, назначением на должность или распределением финансовых средств. Если в этом решении заинтересованы он сам, его близкие родственники или связанные с ним лица, возникают проблемы с объективностью и беспристрастностью».

Нагиев попросил не путать конфликт интересов и коррупцию. Сам по себе конфликт интересов не всегда является преступлением. Однако он может поспособствовать коррупции.

Нагиев также назвал пять приоритетов закона о конфликте интересов. При подготовке закона о конфликте интересов необходимо чётко определить сферу его действия, установить механизм декларирования и урегулирования конфликтов, усилить контроль за коррупционными рисками и обеспечить соразмерность ответственности.

По его словам, закон должен учитывать личные, семейные и финансовые интересы должностных лиц, которые могут повлиять на служебные решения. При этом ответственность должна учитывать обстоятельства каждого случая, а вина не может устанавливаться только на основании подозрений или неподтверждённой информации.

Нагиев подчеркнул, что новые нормы необходимо согласовать с действующим законодательством Азербайджана, а после принятия закона организовать обучение сотрудников госорганов и подготовить практические рекомендации. При разработке документа также учитывались рекомендации МВФ, ОЭСР и GRECO.

Отметим, что в рамках законопроекта в Азербайджане планируется ввести дополнительные ограничения на доходы и деятельность должностных лиц для предотвращения конфликта интересов.

Согласно документу, должностным лицам запрещается заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, в том числе через подставных лиц, а также входить в органы управления коммерческих структур. Исключение предусмотрено для научной, преподавательской и творческой деятельности, а также для случаев представительства государства или муниципалитета.

При этом чиновники смогут получать доход от банковских вкладов, ценных бумаг, аренды и роялти, если это не связано с предпринимательством или исполнением служебных обязанностей. Однако им запретят получать доход от ценных бумаг компаний, зарегистрированных в офшорных и льготных налоговых юрисдикциях, а также использовать инсайдерскую информацию при операциях с ценными бумагами.

Законопроект также запрещает должностным лицам заниматься рекламой, за вознаграждение продвигать товары и услуги предпринимателей, использовать служебную информацию и государственное имущество в личных целях.

Кроме того, чиновники не смогут представлять интересы третьих лиц по делам учреждения, в котором работают. Этот запрет будет действовать и в течение двух лет после увольнения.

Занимать дополнительные должности или заниматься сторонней деятельностью можно будет при отсутствии конфликта интересов и с учетом предусмотренного законопроектом порядка согласования.