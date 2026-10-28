Прямой разговор президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре может стать шагом к восстановлению российско-европейского диалога на фоне попыток урегулировать украинский конфликт. В Европе все отчетливее осознают, что отказ от прямых контактов с Москвой лишает европейские страны возможности влиять на переговорный процесс, в котором ключевую роль играют Россия, Украина и США. Однако готовность отдельных лидеров к диалогу пока не означает изменения общеевропейского курса, а сохраняющиеся противоречия в вопросах безопасности делают перспективы сближения неопределенными. Об этом в комментарии Minval Politika заявил политолог, директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

По его словам, пока рано делать далеко идущие выводы по итогам одного телефонного разговора. Вместе с тем сам факт возобновления коммуникации по украинской тематике уже можно рассматривать как движение в сторону восстановления прямого диалога между Россией и европейскими государствами.

«Украинский конфликт лежит в основе того, что европейцы отказались от прямого диалога с Россией и говорят о том, что не вернутся к сотрудничеству и диалогу с Москвой до той поры, пока не закончится украинский конфликт. Поэтому коммуникация и начало разговора по украинской тематике автоматически означают движение в сторону возобновления диалога», — считает эксперт.

По его оценке, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, приведут ли контакты к прогрессу в переговорном процессе и приблизят ли завершение боевых действий. Если это произойдет, нынешний разговор можно будет рассматривать как один из этапов восстановления прямых отношений между Москвой и европейскими столицами. При этом Прейгерман не считает сам факт контакта с российским президентом беспрецедентным событием. С 2022 года попытки наладить прямую коммуникацию с Москвой предпринимали и другие европейские лидеры. Однако цели таких контактов различались: одни стремились прояснить российскую позицию, другие пытались найти возможности для полноценного диалога.

«То, что произошло, нельзя назвать каким-то совершенно новым событием. Тем более посмотрим, как дальше Финляндия и Норвегия будут реагировать на критику, которая уже моментально стала раздаваться в их адрес», — отметил политолог.

В качестве примера он привел реакцию премьер-министра Дании, которая публично раскритиковала действия финского и норвежского лидеров. По мнению Прейгермана, если после такой критики Хельсинки и Осло откажутся от дальнейших контактов, нынешняя инициатива может оказаться еще одним эпизодом, когда попытка наладить диалог не получила продолжения.

Вместе с тем, по словам собеседника, есть основания полагать, что на этот раз ситуация может развиваться иначе. Причина заключается в том, что в Евросоюзе уже больше года усиливается дискуссия о необходимости непосредственного участия европейцев в переговорах по Украине.

Прейгерман обратил внимание на противоречие, с которым столкнулась Европа, когда США ведут диалог с Россией, однако европейские государства не оказываются за столом переговоров, а их интересы рискуют остаться без должного представительства.

В этой ситуации Финляндия и Норвегия не случайно оказались в центре внимания. По словам политолога, Александр Стубб в последнее время неоднократно рассматривался как потенциальный переговорщик, способный представлять европейскую позицию. Норвегия также обладает определенными преимуществами благодаря своему особому положению в европейской системе отношений.

«Норвегия, с одной стороны, не является членом Европейского союза, но является членом НАТО. С другой стороны, она и через НАТО, и через другие механизмы взаимодействия с Европейским союзом плотно связана с этим объединением. Такая двойственность дает Норвегии несколько больше возможностей», — пояснил эксперт.

Таким образом, обе страны уже участвовали в формировании подходов к возможному диалогу с Москвой, хотя до нынешнего разговора их лидеры непосредственно с российским президентом в рамках этой инициативы не контактировали.

При этом европейская реакция на их действия демонстрирует внутреннюю противоречивость политических настроений. Как отметил Прейгерман, некоторые лидеры и дипломаты в неформальном общении поддерживают идеи восстановления коммуникации с Россией, но публично опасаются открыто выступать за подобные инициативы.

«Получается действительно парадоксальная ситуация, при которой, с одной стороны, многие европейцы сами подталкивают того же Стубба и норвежского премьера к тому, чтобы они выполняли такую роль, но одновременно их критикуют. Это, к сожалению, политическая реальность сегодняшней Европы», — заявил он.

По мнению политолога, именно эта двойственность затрудняет выработку последовательной стратегии в отношении России и не позволяет европейским государствам в полной мере реализовать собственные дипломатические инициативы.

Говоря о перспективах предстоящих трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, Прейгерман подчеркнул, что стремление Европы вернуться к полноценному участию в дипломатическом процессе становится все более очевидным.

«В Европе растет понимание важности быть за столом переговоров. Часто звучит формула: если мы не за столом переговоров, то мы в меню на этом переговорном столе. За последние месяцы я огромное количество раз слышал эту формулу от европейских политиков, дипломатов, экспертов», — рассказал собеседник.

По его словам, европейские страны уже предпринимали попытки найти каналы коммуникации с Россией на различных уровнях, в том числе через представителей руководства Европейского совета. Это свидетельствует о том, что вопрос возвращения к дипломатическому взаимодействию обсуждается не только отдельными национальными лидерами, но и на общеевропейском уровне.

Прейгерман считает, что перед Европой фактически стоит выбор: продолжать занимать пассивную позицию, отказываясь от активной дипломатии, либо самостоятельно добиваться участия в переговорах и продвигать собственное видение будущего урегулирования.

«Если европейцы отказываются от активной дипломатии, никто их никуда не приглашает, а их интересы просто игнорируются. Причем не только россиянами, но и теми же американцами. Либо они все-таки самонавязываются в этом отношении и через более активную, полноценную дипломатию продвигают, в том числе, свое видение и свои интересы», — отметил эксперт.

Впрочем, рассчитывать на то, что предстоящие встречи в Абу-Даби сразу приведут к принципиальным решениям, по его мнению, пока не приходится. Первоначально стороны, вероятнее всего, сосредоточатся на налаживании переговорного процесса и обсуждении технических вопросов. Если эти контакты окажутся успешными, повестка может постепенно расширяться, а значение обсуждаемых тем будет возрастать.

Именно на последующих этапах станет понятнее, насколько эффективно европейские государства смогут использовать появившиеся возможности для продвижения своих позиций.

Отдельное значение в этом контексте имеет вопрос общеевропейской безопасности. Как подчеркнул Прейгерман, противоречия между Россией и европейскими странами не ограничиваются непосредственно украинским конфликтом. Москва рассматривает происходящее как часть более широкого кризиса европейской системы безопасности, сложившейся за последние десятилетия.

«Сам украинский конфликт возник не в вакууме. Это не просто отражение двусторонних противоречий между Украиной и Россией. Для России украинский конфликт является олицетворением тех проблем, которые ее не устраивают в общеевропейском контексте безопасности», — пояснил политолог.

Поэтому, считает он, урегулирование не может сводиться исключительно к прекращению боевых действий. Если стороны не найдут компромисса по более широкому кругу вопросов безопасности, рассчитывать на окончательное разрешение кризиса будет сложно.

Особую обеспокоенность, по оценке эксперта, вызывает ситуация в Балтийском регионе, где сохраняется высокий потенциал дальнейшей эскалации. Несмотря на жесткую риторику и демонстрацию готовности к противостоянию, как Россия, так и европейские государства заинтересованы в том, чтобы избежать сценариев, способных привести к прямому военному столкновению.