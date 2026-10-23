Президент США Дональд Трамп заявил, что доступ Украины к военной спутниковой связи Starshield восстановлен, но не стал уточнять, звонил ли он Илону Маску с просьбой снять ограничения.

«Думаю, итог такой, что он вернул это», – сказал Трамп, комментируя сообщения СМИ о том, что обратился к основателю SpaceX с просьбой восстановить доступ Украины к Starshield.

Американский президент отказался уточнять, звонил ли он Маску с этой просьбой, отметив, что это не имеет значения.