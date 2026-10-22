Европу осенью и зимой может накрыть волна масштабных беспорядков на фоне роста цен на топливо и недовольства молодежи, пишет Politico.

Издание называет протесты, начавшиеся во Франции и перекинувшиеся на Италию, «континентальным заражением».

«Недовольство молодежи в ряде государств накладывается на растущую обеспокоенность по поводу стоимости жизни и цен на топливо», – говорится в публикации.

Особое внимание издание уделяет Италии, где на юге страны расширяются протесты дальнобойщиков, выступающих против высоких цен на топливо. Politico называет происходящее «серьезным кризисом» для правительства Джорджи Мелони.

«Полки супермаркетов пустеют, на заправках заканчивается бензин, а поставки топлива в аэропорты прекратились. Мелони пообещала ликвидировать блокады дорог и представить пакет мер помощи для борьбы с дороговизной дизеля», – указывает издание.

Новые акции протеста на 24 октября запланированы уже в восьми итальянских городах.