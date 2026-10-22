Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил причины, по которым его сын Александр будет выступать под флагом Азербайджана, а не России или Беларуси.

Плющенко заявил об этом в интервью изданию «Р-Спорт».

Он отметил, что предложения поступали и от других стран, однако приглашение из Азербайджана основывалось на особом отношении и сотрудничестве.

По словам Плющенко, важную роль в принятии этого решения сыграли дружеские отношения с Эмином Агаларовым и теплый прием в Баку. Также ключевыми факторами стали организация шоу в Баку и строительство международной академии фигурного катания. Он подчеркнул, что считает себя «человеком мира», а его семья продолжит жить в России.