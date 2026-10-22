Еврокомиссия призвала SpaceX срочно восстановить полноценную работу спутниковой связи Starlink в Украине, подчеркнув ее важность для военных и гражданских. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Последние сообщения о том, что Starlink замедлил свои услуги в Украине, вызывают глубокую обеспокоенность и не отвечают тому, как компания ранее предоставляла эти услуги. SpaceX должен срочно полностью восстановить услуги для Украины», – заявил пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

По его словам, Starlink необходим для связи между украинскими военными, защиты гражданского населения и управления дронами, которые используются для обороны страны.