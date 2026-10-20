Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна становиться членом НАТО.

Вэнс отметил, что Украина не является союзником США:

«Я имею в виду, что у нас нет официального союза с Украиной, насколько мне известно. Они не в НАТО, и я не думаю, что им следует быть в НАТО. Я считаю, что это страна — очень достойная, красивая страна с множеством замечательных людей. Мы будем работать вместе над некоторыми вещами, но также в чем-то наши позиции будут расходиться».