На пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении принят законопроект об изменениях в Трудовой кодекс. По проекту, положения законодательства, регулирующие приостановку работ и предоставление перерывов в холодное время года, а также в жаркую погоду, предлагается распространить и на работу в условиях сильного ветра. В частности, изменения предусматривают включение в соответствующие нормы рабочих мест под открытым небом.

Отдельные положения касаются эксплуатации кранов на суше. Согласно законопроекту, при силе ветра от 6 до 8 баллов работы с использованием таких кранов будут разрешены только в случаях, предусмотренных их техническими паспортами. Если сила ветра превышает 8 баллов, все виды работ с этими кранами должны быть приостановлены.

Предлагаемые изменения направлены на регулирование условий труда при неблагоприятных погодных условиях и установление дополнительных требований безопасности для работников, занятых на открытых рабочих площадках.