Минфин США продлил до 24 апреля 2027 года срок действия лицензии, разрешающей операции с зарубежными автозаправочными станциями «Лукойла» и болгарскими активами российской компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предыдущий срок действия документа истекал 29 октября. При этом отдельная лицензия, которая позволяет вести переговоры с «Лукойлом» и заключать предварительные соглашения о продаже его зарубежных активов, пока действует до 22 октября. Ее продлевали ежемесячно.

Вопрос о продаже международных активов «Лукойла» возник после введения американских санкций против российской нефтяной компании. На прошлой неделе стало известно, что американский инвестиционный фонд Carlyle Group отказался от попыток приобрести эти активы. По данным СМИ, сделка, соглашение о которой заключили еще в январе, так и не получила одобрения Белого дома и в итоге оказалась просроченной.