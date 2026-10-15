Литва и Украина договорились о сотрудничестве в производстве средств радиоэлектронной борьбы и компонентов для беспилотников, а запуск производства последних ожидается в 2027 году. Об этом сообщает издание 15min со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

Меморандум подписали 14 октября оборонно-технологическая компания Pekkla из Литвы и украинская December One RND. Церемония прошла в Киеве во время ранее не анонсированного визита министра национальной обороны Литвы Робертаса Каунаса.

Стороны намерены совместно разрабатывать технологические решения, совершенствовать оборудование и расширять производственные мощности с учетом потребностей Украины.

Проект реализуется в рамках соглашения Drone Deal, которое Литва и Украина заключили в мае 2026 года.