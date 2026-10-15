В Ормузском проливе Иран атаковал контейнеровоз GFS Pride, который, по предварительным данным, нарушил правила прохода по установленному маршруту и не отреагировал на предупреждения. После инцидента судно затонуло, экипаж удалось спасти.

На борту находилось более 2,5 тыс. контейнеров с грузами, которые, предположительно, были отправлены из Дубая. Среди них были смартфоны iPhone и дорогая парфюмерия. После затопления местные рыбаки начали вылавливать из воды часть груза, включая телефоны и флаконы духов.