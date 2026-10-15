Война не была выбором Азербайджана, страну вынудила вступить в нее Армения.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
По словам главы государства, Армения и стоявшие за ней покровители не предполагали, что Азербайджан сможет силой восстановить свой суверенитет и международное право.
«Вероятно, они плохо знали характер нашего гордого, свободолюбивого народа, живущего по своим традициям и моральным ценностям», — подчеркнул Алиев.