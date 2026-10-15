Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется подписать и ратифицировать мирный договор с Азербайджаном до 2031 года, об этом он сказал в ходе заседания правительства.
По его словам, подписание мирного договора с Азербайджаном — один из важнейших вопросов правительства и лично самого Пашиняна.
«Я лично для себя поставил задачу, конкретный график – до 2031 года достичь решения вопроса. Естественно, это также задача правительства и нашей политической команды в целом, но я, как премьер-министр, также считаю очень важным с точки зрения своей личной повестки», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения.