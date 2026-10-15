Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется подписать и ратифицировать мирный договор с Азербайджаном до 2031 года, об этом он сказал в ходе заседания правительства.

По его словам, подписание мирного договора с Азербайджаном — один из важнейших вопросов правительства и лично самого Пашиняна.