Американские военные разработали новые планы ударов по Ирану, предусматривающие возможное применение крупнейшей неядерной бомбы в арсенале США — GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб». Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников, знакомых с обсуждением военных планов.

По данным телеканала, потенциальными целями могут стать энергетическая инфраструктура и ядерные объекты Ирана, включая гору Пикакс.

Президент США Дональд Трамп поручил военным подготовить дополнительные варианты атак. По оценкам Вашингтона и Израиля, на этом объекте Иран хранит компоненты своей ядерной программы.

CNN отмечает, что применение MOAB стало бы серьёзной эскалацией конфликта. При этом некоторые американские чиновники сомневаются, что новые удары позволят достичь стратегических целей и завершить войну.

Телеканал подчеркивает, что Трамп сталкивается с растущим недовольством американцев на фоне подготовки к промежуточным выборам. Перспективы переговоров с Тегераном остаются неопределёнными.