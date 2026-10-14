Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что право выбирать главу государства принадлежит исключительно украинскому народу.

«Ни (президент США Дональд) Трамп, ни (американский предприниматель Илон) Маск, ни кто-либо другой в мире не может выбирать президента Украины. Это могут сделать только украинцы», – заявил Зеленский.

Он также отметил, что в случае его ухода другой президент – мужчина или женщина – продолжит защищать страну.

«Потому что это наш дом», – добавил украинский лидер.

При этом Зеленский указал, что не намерен покидать свой пост.