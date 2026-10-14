Президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта Alaska LNG по производству и поставкам сжиженного природного газа с Аляски, назвав его крупнейшим энергетическим инфраструктурным проектом в истории штата. Об этом он написал в Truth Social.

По его словам, Республика Корея инвестирует в проект $50 млрд в рамках торгово-инвестиционного соглашения с администрацией США. Он также отметил, что в рамках сделки Тайвань обязался закупать сжиженный природный газ с Аляски на сумму $70–80 млрд в течение следующих 20 лет.

«Это составляет 30% объема газа, транспортируемого по трубопроводу, на протяжении следующих 20 лет. Это крупнейшее соглашение о гарантированных закупках в истории», – заявил Трамп.

Он также сообщил, что Тайвань согласился вложить $4,4 млрд долларов в капитал проекта.

«Все необходимые разрешения и согласования получены, и он готов к реализации», – отметил президент США.

Трамп добавил, что проект стал возможен благодаря его пребыванию в Белом доме.