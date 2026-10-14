Иранский футбольный клуб «Трактор» из Тебриза выступил с резким заявлением на фоне дискуссий вокруг единой школьной формы в Азербайджане, обвинив критиков Баку в двойных стандартах.

«В мусульманской стране не может быть запрета на хиджаб, но вражда к тюркам, оказывается, возможна! В Иране проживает почти 40 миллионов тюрков, однако уже более ста лет в школах запрещено обучение на тюркском языке. Никто не может говорить на своём родном языке. Никто не может дать своему ребёнку тюркское имя.

Никто не может использовать тюркские названия для компаний, магазинов и других предприятий. Допускаются только персидский и арабский языки! Даже президенту с трудом позволяют говорить на родном языке!

Но стоило в Азербайджане заговорить о запрете хиджаба, как вы уже целую неделю настроены враждебно против собственных братьев!

При этом вы сто лет молчите об ассимиляции тюрков-мусульман в Иране!

Если для вас настолько важны права мусульман и вы так много говорите о гуманности, разве живущие здесь люди не мусульмане? Почему же вы молчите, когда речь заходит об Иране?!», —говорится в заявлении клуба.