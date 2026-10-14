В Иране приведён в исполнение смертный приговор в отношении Али-Сины Мостафави, обвинённого в сотрудничестве с израильской разведкой. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mizan.

По данным агентства, Мостафави признали виновным в вооружённых нападениях, покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ во время так называемой «40-дневной войны». Ему также вменяли связи с израильскими спецслужбами и Резой Пехлеви — сыном свергнутого иранского шаха.

Как утверждает иранская сторона, Мостафави действовал в городе Керман, где во время конфликта снимал места падения снарядов и передавал видеозаписи израильской разведке. Кроме того, по данным Mizan, он заявлял о готовности совершить теракт в аэропорту Кермана.