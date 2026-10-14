Иран в ближайшее время может полностью закрыть Ормузский пролив для судов, нарушающих введённые Тегераном ограничения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранских официальных лиц.

«Вскоре произойдёт полное закрытие», — заявил один из собеседников агентства.

По данным издания, около десяти дней назад Иран изменил характер и интенсивность атак на суда, которые считает нарушителями ограничений на проход через пролив. Тегеран также намерен расширить географию операций, чтобы препятствовать снижению мировых цен на нефть и повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.

«Цель состоит в том, чтобы сорвать попытки Соединённых Штатов и их союзников снизить мировые цены на нефть», — заявил один из высокопоставленных иранских чиновников.

Как сообщил американский военный представитель, Иран начал использовать небольшие лодки с безоружными наблюдателями для обнаружения потенциальных целей, включая корабли ВМС США. По его словам, после уничтожения значительной части иранских радиолокационных возможностей такие группы передают сведения о целях Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Между тем Объединённый морской информационный центр (JMIC) оценил угрозу для торговых судов в Ормузском проливе как «серьёзную» — второй по степени опасности уровень в его системе оценки. Согласно независимым данным, в последние дни число нападений на торговые суда, продолжающие проходить через пролив, достигло максимума с начала конфликта.